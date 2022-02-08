Fenerbahçe – Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşması ne zaman saat kaçta?

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Fenerbahçe sahasıda Kayserispor’u ağırlıyor.



Sarı lacivertliler önceki turda Afjet Afyonspor’u Ülker Stadyumu’nda 2-0 mağlup etmiş ve bir üst tura yükselmişti.



Kayserispor ise 68 Aksaray Belediyespor’u sahasında 4-0 ile geçerek adını bir üst tura yazdırmıştı.



Son 16 turda karşılaşan 2 ekipten galibiyet elde eden takım çeyrek finale yükselecek.



FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU KARŞILAŞMASI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe ile Kayserispor 8 Şubat Salı günü saat 20.30’da karşılaşacak. Müsabaka Aspor'da naklen yayınlanacak.



Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Mesut Özil, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak forma giyemeyecek. Altay Bayındır’ın durumu ise maç saatinde belli olacak.



Konuk ekip Kayserispor’da ise Bernard Mensah, Mustafa Pektemek, Madij Hosseini ve Dimitrios Kolovetsios sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.



MUHTEMEL 11 ‘LER



FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Crespo, Ozan, Sosa, Valencia, Rossi, Berisha



KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Uğur, Mert, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Emrah, Bertolacci, Mané, Gavranovic

"İRFAN CAN KAHVECİ BASİT OYUNU ZOR OYNAMAYA ÇALIŞIYOR"