Fenerbahçe – Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşması ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe ile Kayserispor Ziraaat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geliyor.Tek maç usulü oynanacak karşılaşmada kazanan taraf çeyrek finale çıkacak. Peki Fenerbahçe-Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı ne zaman hangi kanalda oynanacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları..

Haberler - ntv.com.tr 08.02.2022 - 10:00 | Son Güncelleme : 08.02.2022 - 10:02

Fenerbahçe – Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşması ne zaman saat kaçta?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

sahasıda ’u ağırlıyor.

Sarı lacivertliler önceki turda Afjet Afyonspor’u Ülker Stadyumu’nda 2-0 mağlup etmiş ve bir üst tura yükselmişti.

Kayserispor ise 68 Aksaray Belediyespor’u sahasında 4-0 ile geçerek adını bir üst tura yazdırmıştı.

Son 16 turda karşılaşan 2 ekipten galibiyet elde eden takım çeyrek finale yükselecek.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU KARŞILAŞMASI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Son 16 Turu’nda Fenerbahçe ile Kayserispor 8 Şubat Salı günü saat 20.30’da karşılaşacak. Müsabaka Aspor'da naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Mesut Özil, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak forma giyemeyecek. Altay Bayındır’ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Konuk ekip Kayserispor’da ise Bernard Mensah, Mustafa Pektemek, Madij Hosseini ve Dimitrios Kolovetsios sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11 ‘LER

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Crespo, Ozan, Sosa, Valencia, Rossi, Berisha

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Uğur, Mert, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Emrah, Bertolacci, Mané, Gavranovic

"İRFAN CAN KAHVECİ BASİT OYUNU ZOR OYNAMAYA ÇALIŞIYOR"

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