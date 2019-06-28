Fenerbahçe Kulübü, Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı ve ön sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, gelecek hafta İstanbul'da detaylı sağlık kontrolünden geçecek Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu.
Fenerbahçe, Max Kruse ile anlaştı
Anadolu AjansıSpor
Sarı-lacivertli kulüp, Alman futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağını açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya vardı.