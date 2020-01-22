Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılığını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri Ali Şansalan ve Ceyhun Sesigüzel.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 19. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

24 Ocak Cuma:



20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Mete Kalkavan



25 Ocak Cumartesi:



14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır



17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya



20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus



26 Ocak Pazar:



13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor: Halil Umut Meler



16.00 Göztepe-Beşiktaş: Hüseyin Göçek



19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Koray Gençerler



27 Ocak Pazartesi:



20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen



20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy