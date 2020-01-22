Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılığını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri Ali Şansalan ve Ceyhun Sesigüzel.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 19. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

24 Ocak Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

25 Ocak Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

26 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe-Beşiktaş: Hüseyin Göçek

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Koray Gençerler

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

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