Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (UEFA Avrupa Ligi)

ntv.com.tr 28.09.2021 - 12:45
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 233 müsabakada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 yenilgi yaşadı.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı 19 maçın 9'unu kazandı, 6'sında berabere kaldı, 4'ünden ise mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Yunanistan'ın Olimpiakos takımıyla İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.
FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
30 Eylül: (2. Hafta)
Fenerbahçe-Olympiakos
21 Ekim: (3. Hafta)
Fenerbahçe-Royal Antwerp
4 Kasım: (4. Hafta)
Royal Antwerp-Fenerbahçe
25 Kasım: (5. Hafta)
Olympiakos-Fenerbahçe
9 Aralık: (6. Hafta)
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
N FUTBOL | HATAYSPOR - FENERBAHÇE