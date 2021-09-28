Fenerbahçe - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçı ne zaman, hangi kanalda?

ntv.com.tr 28.09.2021 - 17:11

Fenerbahçe - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 233 müsabakada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı 19 maçın 9'unu kazandı, 6'sında berabere kaldı, 4'ünden ise mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Yunanistan'ın Olimpiakos takımıyla İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

30 Eylül: (2. Hafta)

Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim: (3. Hafta)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

4 Kasım: (4. Hafta)

Royal Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: (5. Hafta)

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık: (6. Hafta)

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

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