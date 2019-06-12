4 yıl önce Trabzon'da Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yönelik saldırıyla ilgili polise yeni bir ihbar geldi.
Emniyete gelen ihbarda, olay günü bir avukatın ofisinin arandığı ve saldırganın teslim olmak istediği, ancak dönemin başsavcısının 'Saldırgana 44 kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan yargılama yapılacak' şeklindeki söylemlerinin ardından teslim olmaktan vazgeçtiği belirtildi.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre polis, avukatın ofisini arayan kişinin saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini söylediğini ve telefona çıkan ofis çalışanı tarafından avukatlık bürosuna davet edildiğini belirledi.
Polis, avukatlık bürosunun 32 ... nolu telefonunu o tarihte kimlerin aradığının tespiti için bir çalışma başlattı.