Fenerbahçe tribünlerinden istifa çağrısı

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ederken Berkay Özcan'ın tek golüyle konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Karşılaşmanın son dakikalarında Kadıköy'de tribünlerden tepki geldi. Taraftarlar 'Yönetim istifa' ve 'Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin' şeklinde tezahürat yaptı.



Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarını selamladı

Fenerbahçe taraftarı, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu lehine de tezahürat yaptı. Genç teknik adam tezahüratlar sonrası taraftarı selamladı.



Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca Başakşehirli futbolcuları da alkışladı.