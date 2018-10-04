UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe kendi sahasında Spartak Trnava ile karşılaşıyor.
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Fenerbahçe, 51. dakikada Slimani'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
69. dakikada Slimani'nin attığı golle fark 2'ye çıktı: 2-0
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Reyes, Ayew, Frey, Eljif Elmas, Slimani
Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Godal, Toth, Oravec, Jirka, Rada, Gressak, Grendel, Chanturishvili, Bakos