UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe kendi sahasında Spartak Trnava ile karşılaşıyor.

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Fenerbahçe, 51. dakikada Slimani'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

69. dakikada Slimani'nin attığı golle fark 2'ye çıktı: 2-0

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Reyes, Ayew, Frey, Eljif Elmas, Slimani

Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Godal, Toth, Oravec, Jirka, Rada, Gressak, Grendel, Chanturishvili, Bakos