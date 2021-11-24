Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısına çıkıyor (Muhtemel 11'ler)

UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'i yenerek çıkış yakalayan Fenerbahçe gruptan çıkmak için kalan maçlarını kazanmak istiyor. Temsilcimiz deplasmanda oynayacağı bu kritik maç için hazırlıklara başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.



Sarı-lacivertli takımın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbiye ilk 11'de başlayan futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.



FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek.



Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.



Takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.



Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 9 Aralık'ta Eintracht Frankfurt ile yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.



Fenerbahçe, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Olympiakos müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertli kafile, saat 14.00'te Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket edecek.

OLYMPIAKOS LİGDE LİDER

Yunanistan Birinci Futbol Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken Olympiakos, namağlup liderliğini sürdürüyor.



Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Pire ekibi, hanesine 26 puan yazdırdı. En yakın rakibi AEK'nın 6 puan önünde bulunan Olympiakos, ligdeki son 5 maçını kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE'YE YILDIZ OYUNCUDAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe’de Ayağında şişlik bulunan Mesut Özil Olympiakos karşısında forma giyemeyecek.



MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Kim Min Jae, Tisserand, Novak, İrfan Can, Zajc, Sosa, Ferdi, Mert Hakan, Pelkas, Berisha

Olympiakos: T. Vaclík, K. Lala, S. Papastathopoulos, P. Cissé, O. Reabciuk, A. Camara, Y. M'Vila, M. Camara, G. Masouras, H. Onyekuru, Y. El-Arabi

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fenerbahçe maçı 25 Kasım Perşembe günü oynanacak.

Önemli mücadele saat 23.00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin D Grubu'nda deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla oynayacağı karşılaşmada ise İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

''BERKE SIFIR HATAYLA OYNADI''



