Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Royal Antwerp karşısına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 3’ncü hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe kendi evinde Belçika ekibi Antwerp’i ağırlayacak. İşte mücadelenin ayrıntıları…

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 21.10.2021 - 10:15

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Royal Antwerp karşısına çıkıyor

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Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae'den gördüğü kırmızı karta tepki

Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae'den gördüğü kırmızı karta tepki

Fenerbahçe ile Antwerp bugün Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’nin gruplarda 1 puanı bulunuyor ve üçüncü sırada.

Konuk ekip Antwerp ise 0 puanla grubun son sırasında yer alıyor.

Bu karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 235'nci randevusuna çıkmış olacak.

Sarı-Lacivertli ekip, daha önce oynadığı 234 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 99 mağlubiyet almıştı.

Fenerbahçe – Antwerp UEFA Avrupa Ligi D Grubu mücadelesi 21 Ekim (Bugün) saat 19.45’te oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Mücadeleyi Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, ve Mert Hakan Yandaş takımlarını yalnız bırakacak. Süper Lig maçında kart gören Min-jae Kim ise bu maçta forma giyebilecek

Antwerp’de ise Sander Coopman ve Sam Vines sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma şansı bulamayacaklar

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Min-jae Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Rossi

ROYAL ANTWERP: Butez, Almeida, Dessoleil, Laet, Verstraete, Yusuf, Benson, Fischer, Balikwisha, Frey

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