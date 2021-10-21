Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Royal Antwerp karşısına çıkıyor

Fenerbahçe ile Antwerp bugün Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.



Fenerbahçe’nin gruplarda 1 puanı bulunuyor ve üçüncü sırada.



Konuk ekip Antwerp ise 0 puanla grubun son sırasında yer alıyor.



Bu karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 235'nci randevusuna çıkmış olacak.



Sarı-Lacivertli ekip, daha önce oynadığı 234 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 99 mağlubiyet almıştı.



Fenerbahçe – Antwerp UEFA Avrupa Ligi D Grubu mücadelesi 21 Ekim (Bugün) saat 19.45’te oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.



Mücadeleyi Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.



İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, ve Mert Hakan Yandaş takımlarını yalnız bırakacak. Süper Lig maçında kart gören Min-jae Kim ise bu maçta forma giyebilecek



Antwerp’de ise Sander Coopman ve Sam Vines sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma şansı bulamayacaklar

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Min-jae Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Rossi

ROYAL ANTWERP: Butez, Almeida, Dessoleil, Laet, Verstraete, Yusuf, Benson, Fischer, Balikwisha, Frey

MHK YAPISINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR