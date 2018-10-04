Avrupa'da ve ligde aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Fenerbahçe, Spartak Trnava galibiyetiyle kendine geldi. Gruptaki ilk puanlarını elde eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı öncesi moral depoladı.



UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu ikinci maçında sahasında Spartak Trnava'yı konuk etti.



Kadıköy'deki maçın ilk 45 dakikasında Fenerbahçe, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Eljif Elmas'ın sürüklediği ataklarda açık arayan sarı-lacivertliler, Islam Slimani ile gole yaklaştı ancak son vuruşlardan sonuç çıkmayınca devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıyla birlikte Fenerbahçe aradığı golü çok geçmeden buldu. 51. dakikada Martin Skrtel'in kafayla indirdiği topu kaleci Martin Chudy uzaklaştırmak istedi ancak oluşan karambolde topa dokunan Islam Slimani, Spartak Trnava ağlarını havalandırdı.



Golle birlikte motivasyon yükselten temsilcimiz bir gol daha bularak iyice rahatladı. 68'de sol kanatta topla buluşan Andre Ayew, son çizgiden ortasını yaptı ve ön direkte iyi yükselen Islam Slimani, kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.



Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ederek ilk puanlarını hanesine yazdırdı.



Grubun diğer maçında ise Dinamo Zagreb deplasmanda Anderlecht'i 2-0'lık skorla devirdi.



Stat: Ülker



Hakemler: Tobias Welz, Rafael Foltyn, Markus Hacker (Almanya)



Fenerbahçe: Harun Tekin, Neustaedter, Skrtel, Reyes (Dk. 76 İsmail Köybaşı), Isla, Jailson, Eljif Elmas, Hasan Ali Kaldırım, Ayew (Dk. 75 Valbuena), Frey, Slimani (Dk. 88 Mehmet Topal)



Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Godal, Toth (Dk. 66 Hladik), Oravec, Jirka (Dk. 82 Miesenboeck), Rada, Gressak, Grendel (Dk. 68 Ghorbani), Chanturishvili, Bakos



Goller: Dk. 52 ve 68 Slimani (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 70 Frey, Dk. 73 Ayew, Dk. 79 Valbuena (Fenerbahçe), Dk. 80 Chanturishvili (Spartak Trnava)

FENERBAHÇE 3 PUANLA 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Grubun diğer maçında D.Zagreb deplasmanda Anderlecht'i 2-0 yendi. D.Zagreb bu galibiyetle puanını 6'ya çıkartarak D Grubu'nda ilk sırada yer aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe averajla 2. sırada yer aldı.