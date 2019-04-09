Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerinin 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 dönemine ait bilançoları açıklandı.

Fenerbahçe Futbol AŞ, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 102,2 milyon lira zarar etti.



Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirketin, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 102 milyon 238 bin 806 lira zarar ettiği bildirildi.



Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında 102 milyon 604 bin 253 lira zarar etmişti.

BEŞİKTAŞ 206,4 MİLYON LİRA ZARAR AÇIKLADI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 206 milyon 359 bin 830 lira zarar etti.



Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında 44 milyon 236 bin 132 lira kar etmişti.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"1.06.2018-28.02.2019 dönemi hasılatımız 526 milyon 526 bin 155 TL olarak gerçekleşmiştir. Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 azalırken, satışların maliyeti yüzde 10 düzeyinde artmıştır. Esas faaliyet gelir / gider içerisindeki 31 milyon 622 bin 42 TL tutarındaki negatif kur etkisi ile 51 milyon 24 bin 323 TL faaliyet zararı gerçekleşmiştir. Net finansman giderleri ise 148 milyon 650 bin 713 TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak 206 milyon 359 bin 830 TL net dönem zararı gerçekleşmiştir."

GALATASARAY'DAN 9 AYLIK DÖNEMDE 81 MİLYON KAR



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 81 milyon lira kar elde etti.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 80 milyon 984 bin 234 lira kar elde etti.



Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında 154 milyon 792 bin 68 lira zarar etmişti.



