Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’, Trabzonspor ise Kasımpaşa maçındaki 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 07.02.2022 - 21:02 | Son Güncelleme : 07.02.2022 - 21:42

Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, ve 'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, taraftarlarının Medipol Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı, Trabzonspor ise Kasımpaşa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle disipline verildi.

Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören Kasımpaşa antrenörü Sami Uğurlu da sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi.

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