Fenerbahçe'de 4 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 4 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 26.01.2022 - 15:06

Fenerbahçe'de 4 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

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Fenerbahçe'de iki futbolcu Covid-19'a yakalandı

Fenerbahçe'de iki futbolcu Covid-19'a yakalandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek futbol takımına uygulanan rutin testlerde 4 oyuncunun Covid-19'a yakalandığı belirtildi.  Mesut Özil'e ise anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan şöyle:

"Lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil'e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul'da devam edecektir. Sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul'da sürdürecektir."

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