Fenerbahçe'de Altay Bayındır saha çalışmalarına başladı

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Altay Bayındır, saha çalışmalarına başladı.

Haberler - DHA 17.12.2021 - 14:39

Fenerbahçe'de Altay Bayındır saha çalışmalarına başladı

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Toto 'in 11'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan mücadelede sakatlık yaşayan Altay Bayındır, omzunda kırık tespit edilmemesine karşın acromioclavikuler seperasyon ﻿(eklem çıkığı) operasyonu geçirmişti.

Başarılı kalecinin, yapılan son kontrollerinin ardından antrenmandaki egzersiz hareketlerini tam kapasite ile yapabileceği belirlendi.

Saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır, önümüzdeki günlerde kademeli olarak takımla çalışmalarda yer alacak.

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