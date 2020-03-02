Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi (KAP açıklaması)

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'la yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yanal'dan gelen talep üzerine kendisiyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

"AYRILIK SÜRECİNDE DE ÖRNEK YAKLAŞIM SERGİLEDİ"



Ersun Yanal'ın kulübün zor bir döneminde görevi kabul ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Değerli hocamız, kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinin üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir. Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz."



Açıklamada, yönetim kuruluyla yapılan istişare doğrultusunda Ersun Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak yarı final ilk maçında sarı-lacivertli takımın başında son kez yer alacağı da aktarıldı.

KAP AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal ile olan sözleşmesini, tarafların karşılıklı anlayışı çerçevesinde anlaşmaya vararak sona erdirmiştir" denildi.

YANAL'IN Fenerbahçe KARNESİ



Ersun Yanal'ın sarı-lacivertli kulüpte ilk kez görev aldığı 2013-14 sezonunda Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluğa uzanmıştı.

Buna karşın Aziz Yıldırım yönetimiyle anlaşmazlığa düşen Yanal, 9 Ağustos 2014'te istifa etmişti.

Fenerbahçe, 14 Aralık 2018'de Yanal'ı bir kez daha göreve getirmişti.

Sarı-lacivertli ekip, Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 54 maçta 27 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyete imza attı.

"ERSUN YANAL ŞU DEMECİ KAFASINDA MAÇTAN ÖNCE KURMUŞ"