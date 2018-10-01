Fenerbahçe, Philip Cocu ile yolları ayırıyor.
Rize deplasmanındaki 3-0'lık yenilginin ardından, başkan Ali Koç'un da Hollandalı teknik adamdan desteğini çektiği ileri sürüldü.
Bugün yapılacak olağanüstü toplantının ardından Cocu'nun görevine son verileceği kaydedilirken, en büyük adayın Ersun Yanal olduğu belirtildi.
Ali Koç - Ersun Yanal temasıyla işe nokta koyulacağı kaydedilirken, gelecek haftaki Medipol Başakşehir maçında takımın başında Yanal'ın yer alması bekleniyor.
Ersun Yanal daha önce 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve sarı lacivertli takımı 74 puanla şampiyonluğa ulaştırmıştı.
Öte yandan, tecrübeli teknik adam Ersun Yanal dün İstanbul'a geldi.
COCU'NUN LİG KARNESİ
Fenerbahçe - Bursaspor: 2 - 1
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: 1 - 0
Göztepe - Fenerbahçe: 1 - 0
Fenerbahçe - Kayserispor: 2 - 3
Atiker Konyaspor - Fenerbahçe: 0 - 1
Fenerbahçe - Beşiktaş: 1 - 1
Çaykurspor Rizespor - Fenerbahçe: 3 - 0