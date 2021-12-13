Fenerbahçe'de gündem yeniden  Edin Visca

Süper Lig'de Ocak ayı yaklaşırken gözler transfere çevrildi. Kadro yapılanmasına transfer döneminde devam edecek Fenerbahçe'de Edin Visca ismi yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde Boşnak yıldız için Medipol Başakşehir'in kapısını çalacak.



Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe'de adı geçmişte de sık sık gündeme gelen Edin Visca'nın transferi bu kez gerçekleşebilir. Sarı-lacivertliler daha önce İrfan Can Kahveci transferi için Galatasaray ile rekabet etmiş ve oyuncuyu İstanbul ekibinden renklerine bağlamıştı. Aynı dönemde Visca'nın da adı gündemdeydi ancak transfer gerçekleşmedi.



İddiaya göre Fenerbahçe, Edin Visca için Medipol Başakşehir'e 5 milyon euro bonservis teklif edecek. Kulüp ayrıca yıldız futbolcu karşılığında ek olarak futbolcu da teklif edecek.



RESMİ TEMAS AY SONU

31 yaşındaki Edin Visca'ya 3 yıllık sözleşme teklif edileceği öne sürülürken oyuncuya senelik 2.5 milyon euro garanti ücret önerileceği haberde yer aldı.



Fenerbahçe, Edin Visca transferi için Medipol Başakşehir ile resmi temasları bu ay sonunda gerçekleştirecek.

BAŞAKŞEHİR'DE 10. SEZON



Başakşehir'deki 10. sezonunu geçiren Edin Visca'nın 2025'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan futbolcu bu sezon performansıyla tekrar gözleri üzerine çekti.



Bu sezon Süper Lig'de 15 maça çıkan Edin Visca 3 gol atıp 7 asist yaptı ve takımına 10 gollük skor katkısında bulundu. Visca geçen sezon ligde 26 maçta 5 gol ve 8 asist üretmişti. Boşnak yıldız, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-20 sezonunda ise ligi 33 maçta 13 gol ve 12 asistle bitirmişti.

