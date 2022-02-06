Fenerbahçe'de kötü gidiş devam ediyor

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren tek golü 61. dakikada Berkay Özcan kaydetti.



Bu sonuçla Süper Lig'de 7. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, 37 puanda kaldı. Ligde 11. galibiyetini alan Medipol Başakşehir ise puanını 37'ye çıkardı.

SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Fenerbahçe, ligde çıktığı son 5 maçta tek galibiyet alabildi.



Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir'e mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'la da berabere kaldı. Fenerbahçe, tek galibiyetini ise Altay karşısında elde etti.



Bu sezon ligde sadece Medipol Başakşehir'e mağlup olduğu 2 karşılaşmada gol kaydedemeyen sarı-lacivertliler, iç sahada ise 3. yenilgisini yaşadı.



CRESPO, GİRESUNSPOR MAÇINDA CEZALI



Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, cezalı duruma düştü.



Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunan Crespo, 24. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. Süper Lig'de bu sezon 4. sarı kartını gören 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 25. haftada GZT Giresunspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

OZAN TUFAN, TEKRAR FENERBAHÇE FORMASIYLA SAHADA

Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralandığı İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, 174 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.



Karşılaşmanın 46. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil edilen milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla son maçına 15 Ağustos'ta Adana Demirspor karşısında çıkmış, bu karşılaşmanın ardından da Watford'a transfer olmuştu.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YÖNETİME TEPKİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma için tribündeki yerlerini alan taraftarlar, Fenerbahçe'nin 1-0 geriye düşmesinin ardından başkan Koç ve yönetime tepki gösterdi.



Fenerbahçe taraftarı, "Ali Koç istifa", "Yönetim istifa", "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin?" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar ayrıca oyundan alınan futbolcuları da protesto etti.



"ÇOK YETERSİZ BİR FENERBAHÇE İZLEDİK"