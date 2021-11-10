Fenerbahçe'de Marcel Tisserand sakatlandı

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu defans oyuncusu Marcel Tisserand, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 14:25

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand sakatlandı

İlişkili Haberler

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Bartu Kulbilge kimdir?

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Bartu Kulbilge kimdir?

'nin tecrübeli stoperi Marcel Tisserand milli takım kampında sakatlandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde yarın Tanzanya ve 14 Kasım Pazar günü Benin ile karşılaşacak milli takımın kafilesinde yer alan Tisserand'ın, kamp sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Sakatlığın ayrıntılarına yer verilmeyen açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Hector Cuper'in, Tisserand'ın yerine Arsene Zola'yı kadroya dahil ettiği ifade edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 30 kez formasını giyen Marcel Tisserand, bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 12 maçta görev aldı.

DÖRT BÜYÜKLER MİLLİ TAKIMA KAÇ FUTBOLCU GÖNDERDİ?

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...