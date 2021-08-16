Fenerbahçe'de Moussa Dembele hareketliliği (Transfer haberleri)

Fenerbahçe’nin gündeminde olan Moussa Dembele kimdir ?

1996 doğumlu ve 1.83 boyunda olan Fransız futbolcu kariyerine İngiltere’nin Fulham takımında başladı.

Fulham forması ile 64 maça çıkan Dembele 19 gol ve 9 asist ile oynadı. Dembele 2016-2017 sezonunda bedelsiz olarak İskoçya’nın Celtic takımına transfer oldu.

2 sezon Celtic forması giyen Fransız futbolcu 94 maça çıktı ve 51 gol 18 asist yaptı. Celtic forması ile dikkatleri üzerine çeken Moussa Dembele 2018-2019 sezonunda 22 milyon euro bedelle Olympique Lyon’a transfer oldu.

Lyon forması ile ilk 2 sezonunda 47 gol 13 asist yapan Dembele, Atletico Madrid’in radarına girdi ve 2021 ara transfer döneminde 1.5 milyon euro bedelle Madrid temcilcisine imza attı.

Atletico Madrid ile sadece 7 maça çıkan futbolcu gol ya da asist katkısında bulunamadı. Dembele 2017 ve 2018 yıllarında yaşadığı uyluk sakatlığı yüzünden toplamda 23 kaçırdı.