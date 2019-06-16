Fenerbahçe Kulübü'nde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurula sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ile kongre üyeleri katıldı.
Tüzük değişikliği için son seçimli genel kurula katılanların yüzde 10'u olan 2 bin 342 üyenin hazır bulunması gerekiyordu.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, ilk 1 saatte genel kurula katılanların sayısının yaklaşık bin 400 olduğunu kaydetmişti.
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamadı
Anadolu AjansıSpor
Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.
Fenerbahçe Kulübü'nde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.