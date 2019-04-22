Başkan Ali Koç, ilk olarak futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Toplantının uzun süremesi nedeniyle Fenerbahçe’nin antrenmanı 45 dakika geç başladı.
Başkan Ali Koç daha sonra teknik direktör Ersun Yanal ile özel görüştü. Sarı-lacivertli takım bu sırada yardımcı antrenörler eşiliğinde çalıştı. Toplantının sona ermesinin ardından teknik dirkektör Yanal çalışmaya dahil oldu. Başkan Ali Koç ise tesisten ayrildı.
Fenerbahçe’de sıcak saatler!
NtvsporSpor
Spor Toto Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 yenilen Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşandı. Başkan Ali Koç, Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcularla görüştü.
Başkan Ali Koç, ilk olarak futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Toplantının uzun süremesi nedeniyle Fenerbahçe’nin antrenmanı 45 dakika geç başladı.