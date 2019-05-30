Forvete en az iki transfer yapmayı hedefleyen Fenerbahçe için İtalya’dan sürpriz bir iddia geldi.



Fotomaç gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertlilerin, İtalya’da küme düşen Empoli formasıyla bu sezon 16 gol atan Francesco Caputo ile ilgilendiği iddia edildi.



31 yaşındaki İtalyan golcü Parma ve Brescia’nın da transfer listesinde bulunuyor.



CAPUTO KİMDİR?



Kariyeri boyunca sadece İtalya’da forma giyen Caputo, 364 maça çıkıp 118’i Serie B’de olmak üzere toplam 138 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncunun 34 tane de asisti bulunuyor.