Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak? Adaylar; Marco Silva, Paulo Fonseca, Andre-Villas Boas ve Slaven Bilic

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 3 teknik direktörle görüştüğünü duyurmuştu. İsmi anılan teknik adamlar, Andre Villas-Boas, Marco Silva, Paulo Fonseca ve Slaven Bilic.



Bilic'in Çin ekibi Beijing Guoan'daki sözleşmesi sürüyor. Diğer 3 isminse herhengi bir takımla sözleşmesi bulunmuyor.

Marco Silva son olarak Everton'da görev yapmıştı. Geçen sezon Marsilya'yı çalıştıran Andre Villas Boas, 2010'da Porto ile yakaladığı başarılarla adını duyurmuştu. Paulo Fonseca da sezonu Roma'da geçirdikten sonra görevini Jose Mourinho'ya bıraktı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, anlaştığı teknik direktörü bugün açıklayacağını duyurmuştu.