Fenerbahçe, yeni transferleri kaleci Harun Tekin, Jailson Marques Siqueira ve Yassine Benzia için imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, "Dirar kadro dışı değil. TFF'ye verdiğimiz 28 kişilik listede yer alıyor. Cocu'nun ilk seçimi olmayabilir ama kadroda. Ozan ve Kameni'nin durumları tamamen futbolla alakalı. Bizim için de zor kararlar, onlar için de üzücü. Ama durum bu. En açık ifade ile; futbolla ilgili kararlardı" değerlendimesinde bulundu.

Yabancı oyuncu sınırıyla ilgili sorulan bir soru üzerine Comolli, "Yabancı sınırıyla ilgili bir bilgimiz yok. Eğer bir değişim söz konusu olacaksa bunun acilen bize bildirilmesi gerekir. Türk futbolunun üst seviyesinde kuralları değiştirip altyapı seviyesinde hiçbir değişim yapmazsanız o zaman o değişimin herhangi bir faydasını göremezsiniz. Bizim Fenerbahçe'de yaptığımız gibi öncelikle altyapı tarafına yatırım yapılmalı" dedi.

"Yassine Benzia son gün önümüze çıkan harika fıtsattı" diyen Comolli, "Lille'den telefon geldi ve hangi oyuncuyu istersiniz dediler. Ben de Yassine Benzia dedim, ama onu alamayacağımızı düşünüyordum. Kiralayabileceklerini söylediler. 16 yaşından beri onu tanıyorum, son gün önümüze çıkan harika bir fırsattı" açıklamasını yaptı.

"Tolga Ciğerci şu an Almanya'da ve tedavisi sürüyor. Galatasaray'dan gelen bir sakatlığı vardı. Her gün konuşuyoruz. İyileşme sürecini takip ediyoruz."

"SON PASLARI VERMEYİ SEVEN BİR OYUNCUYUM"

Törende konuşan Benzia, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bu bölgede daha önce Alex gibi oyuncular forma giydi. Özel bir bölgede forma giyeceğim ve elimden geleni yapacağım. Yaratıcı, son pasları vermeyi seven bir oyuncuyum. Orta saha ile ön taraftaki oyuncular arasındaki pas bağlantısını sağlıyorum" dedi.

Örnek aldığın bir futbolcu var mı' sorusuna Benzia, "Zinedine Zidane" cevabını verdi.

"AMACIM EN İYİSİNİ YAPABİLMEK"

Jailson, "Türkiye'de futbol çok hızlı oynanıyor. Aynı zamanda çok fazla temas olan bir lig. En hızlı şekilde takım arkadaşlarıma adapte olup burada tarih yazmak istiyorum. Kendimi markaj yapan bir oyuncu olarak tanımlayabilirim. Savunmaya yardım ediyorum ama öne çıkmayı da seviyorum. Benim amacım takımın çıkarları doğrultusunda en iyisini yapabilmek" açıklamasını yaptı.

"HEDEFLERİM ARASINDA MİLLİ TAKIM DA VAR"

Kaleci Harun Tekin, "Volkan abi ile daha önce milli takımda çalıştık. Beklentileri biliyorum, buna cevap vermek için antrenmanda ve sahada her şeyimi ortaya koyacağım. Bunun için çok çalışacağım. Hedeflerim arasında Milli Takım da var" dedi.