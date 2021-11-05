Fenerbahçe'den Antwerp deplasmanında 3 gollü galibiyet (UEFA Avrupa Ligi)

SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi D Grubunda Fenerbahçe deplasmanda Antwerp'i 3-0 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini Mert Hakan Yandaş, Max Meyer ve Mergim Berisha attı.

Haberler 05.11.2021 - 00:50

Fenerbahçe'den Antwerp deplasmanında 3 gollü galibiyet (UEFA Avrupa Ligi)

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi D Grubunda mücadele eden Belçika’nın Royal Antwerp ile Fenerbahçe, Bosuil Stadı’nda karşılaştı.

Fenerbahçe 9. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golüyle öne geçti: 0-1

16. dakikada Max Meyer'in golüyle Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı: 0-2

29. dakikada Mergim Berisha'nın goılüyle Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı: 0-3

Karşılaşma temsilcimiz Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı: 0-3

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 5'e yükseltti ve 6 puanlı Olympiakos'ın ardından 3. sırada yer aldı.

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