Fenerbahçe'den Antwerp deplasmanında 3 gollü galibiyet (UEFA Avrupa Ligi)

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi D Grubunda mücadele eden Belçika’nın Royal Antwerp ile Fenerbahçe, Bosuil Stadı’nda karşılaştı.



Fenerbahçe 9. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golüyle öne geçti: 0-1



16. dakikada Max Meyer'in golüyle Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı: 0-2



29. dakikada Mergim Berisha'nın goılüyle Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı: 0-3



Karşılaşma temsilcimiz Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı: 0-3



Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 5'e yükseltti ve 6 puanlı Olympiakos'ın ardından 3. sırada yer aldı.