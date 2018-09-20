Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi.
16. dakikada Sunjic'in golüyle D.Zagreb 1-0 öne geçti.
27. dakikada Hajrovic'in golüyle D.Zagreb farkı 2'ye çıkardı: 2-0
47. dakikada Neustaedter'in golüyle Fenerbahçe farkı bire indirdi: 2-1
57. dakikada Hajrovic'in golüyle fark yeniden 2'ye çıktı: 3-1
60. dakikada Olmo'nun golüyle, D.Zagreb farkı üçe çıkardı: 4-1
Karşılaşma D.Zagreb'in 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Grubun diğer maçında Spartak Trnava kendi sahasında, Anderlecht'i 1-0 yendi.