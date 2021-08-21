Fenerbahçe'den ayrılan Erdem Can, NBA'e gidiyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, NBA'de kariyerini sürdürme kararı alan yardımcı antrenör Erdem Can ile yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe ailesine 2012 yazında katılan ve Avrupa Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere elde edilen birçok özel başarıda emekleri bulunan Erdem Can ile yolların karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrıldığı bildirildi.



Erdem Can'ın kariyerine NBA’de devam edeceği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:



"Erdem Can, takımımızda görev yaptığı süreçte ortaya koyduğu çalışma azmi ile teknik ekibimizin en önemli parçalarından biri olmuş; birçok genç antrenöre örnek teşkil edecek kişisel gelişimiyle basketbolun en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen NBA Yaz Ligi’nde de antrenör olarak takımımızı ve ülkemizi defalarca temsil etmiştir.

Erdem Can, şimdi ise bir Türk antrenör olarak bir ilke imza atacak ve NBA’de yardımcı koçluk yaparak bizleri gururlandırmaya devam edecektir. Değerli antrenörümüz Erdem Can’a, Fenerbahçe ailesine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerindeki bu yeni dönemde kendisine sonsuz başarılar dileriz."

NBA takımlarından Utah Jazz'ın antrenör ekibinde yer alması beklenen Erdem Can, Fenerbahçe'ye veda etti.

Can, Instagram hesabında yer alan mesajında, "2012 Ağustos ayında girdim içeri. Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum ilk andan beri tüm gücümle elimden gelen her şeyi ortaya koydum. En güzel günlerde de en zorlarında da ailemin bir parçasıydım. Beni bilen bilir hiç geri adım atmadım, hiç geri çekilmedim, hiç korkmadım ya da saklanmadım. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Hep daha iyisi için mücadele etme, ülkemi, ailemi, ismimi Fenerbahçemi gururla temsil etme zamanı!" dedi.



Kendisini çok seven, kendisine çok kızan, ailesinden bilen tüm taraftarlara gönülden teşekkür ettiğini vurgulayan Can, "Başkanımıza, yönetimimize, yan yana mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.



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