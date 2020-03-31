Fenerbahçe'den corona virüs açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbol takımında sporcu, teknik heyet ve personelin corona virüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 31.03.2020 - 13:44 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 14:03

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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, kadın ve erkek voleybol takımları ile kadın basketbol takımından sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye corona virüs taraması yapıldığı belirtildi.

İlk yapılan tetkiklerde corona virüs bulgularına rastlanılan 5 kişinin detaylı taramaları sonrasında sonuçların negatif çıktığı kaydedildi.

Son testlere göre tüm sporcu, teknik heyet ve idari personelin sonuçlarının negatif olduğu aktarıldı.

İlk bulguları pozitif çıkan, sonrasında yapılan ikinci testleri negatif olan sporcular ve teknik heyetten bir çalışanın tedbir amaçlı tıbbi kontrol altına alındığı ve evlerinde istirahat ettikleri belirtildi.

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