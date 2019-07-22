Fenerbahçe Kulübü, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferini resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinde yer alan "Yolun Açık Olsun Eljif Elmas" başlıklı açıklamada, Elmas’ın transferi konusunda Napoli ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Elmas'a teşekkür edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif’e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Yolun açık olsun Eljif Elmas."

Söz konusu açıklama, Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından, "Gittiğin yerde de parıl parıl parlaman dileğiyle!" mesajı ve 'elmas' emojisiyle birlikte paylaşıldı.