Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Giresunspor'a konuk oldu. İlk maçı Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan Sarı Lacivertliler, Giresunspor karşısında 7. dakikada golü buldu. 6 maçlık cezası sona eren Roberto Soldado, 7. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.



Ev sahibi ekip, 14. dakikada Said Idazza'nın golüyle skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla sona ererken; 49'da Mehmet Ekici sahneye çıktı ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. 6 dakika sonra bir kez daha ağları havalandıran Mehmet Ekici, skoru 3-1'e taşıdı. Dauda'nın oyuna girişinin ardından hareketlenen Karadeniz ekibi, 68. dakikada Volkan Okumak'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi: 2-3.



Ev sahibi ekipte Said Idazza, 69. dakikada bir anda cezasahası sağ içinde kaleci Harun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Ancak top üstten auta gitti ve Giresunspor skoru eşitleme şansını yitirdi.



73'te Valbuena'nın cezasahasına doğru kullandığı korner vuruşunda son vuran Mehmet Topal oldu ve tecrübeli oyuncunun golüyle Fenerbahçe 5-2'yi yakaladı.



Maçta son sözü Diego Reyes söyledi. 89. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzaktan sert şutu kaleciden döndü. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Diego Reyes, ağları havalandırdı ve maçın skorunu ilan etti, Giresunspor: 2 - Fenerbahçe: 5.



Fenerbahçe sahadan 5-2 galip ayrılırken bu sezon ilk kez bir resmi maçta 2 golden fazla attı ve adını son 16'ya yazdırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR



14. dakikada Giresunspor beraberliği yakaladı. Husmani'nin orta sahadan ara pasında topla buluşan Id Azza, kaleci Harun Tekin'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

49. dakikada sağdan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında Soldado'dan seken topa Mehmet Ekici'nin kaleyi cepheden gören noktadan gelişine şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti ve Fenerbahçe maçta 2-1 üstünlüğü yakaladı.

55. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından Benzia'nın şutunda savunmadan seken top altıpas önündeki Mehmet Ekici'de kaldı. Mehmet'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.

67. dakikada Volkan Okumak'ın soldan ortasında topla buluşan Id Azza'nın Mehmet Ekici'nin müdahalesiyle yerde kalması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. 68. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Volkan Okumak farkı 1'e indirdi: 2-3.

73. dakikada Valbuena'nın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Soldado'nun kafayla aşırtmaya çalıştığı top, kale önündeki kalabalığın arasından geçerek arka direğe yakın bölgedeki Mehmet Topal'ın önünde kaldı. Mehmet'in yakın mesafeden vuruşunda top filelere gitti ve Fenerbahçe maçta 4-2 öne geçti.

89. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda kaleciden dönen topu ceza sahası içinde Reyes tamamladı: 2-5.



FENERBAHÇE'DE İLKLER



Ersun Yanal yönetiminde ikinci resmi maçında ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez 2'den fazla gol attı. Fenerbahçe bundan önceki 25 resmi maçta rakip fileleri 2'den fazla havalandıramamıştı.

Giresunspor maçında takımı adına 2 gol atan Mehmet Ekici, 2. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'de resmi karşılaşmalarda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, A takımla ilk resmi maçına çıktı. Sarı-lacivertlilerin Meksikalı futbolcusu Reyes de ilk golünü Giresunspor'a attı.



GİRESUNSPOR: 2 - FENERBAHÇE: 5



Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdem Bayık, Ata Yıldırım

Giresunspor: Anıl Atağ, Emre Uğur Uruç, Uğur Arslan Kuru, Ferhat Görgülü, Çağlar Birinci (Dk. 46 Sery), Kağan Miray Bağış (Dk. 58 Dauda), Husmani, Alperen Aydın, Bahadır Erol, Volkan Okumak, Id Azza (Dk. 78 Saruhan Bolat)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Neustaedter, Skrtel, Reyes, Barış Alıcı (Dk. 46 Valbuena), Mehmet Topal (Dk. 77 Hasan Ali Kaldırım), Mehmet Ekici (Dk. 77 Ferdi Kadıoğlu), İsmail Köybaşı, Benzia, Ayew, Soldado

Goller: Dk. 7 Soldado, Dk. 49 ve Dk. 55 Mehmet Ekici, Dk. 73 Mehmet Topal, Dk. 89 Reyes (Fenerbahçe), Dk. 14 Id Azza, Dk. 68 Volkan Okumak (Penaltıdan) (Giresunspor)

Sarı kart: Dk. 61 Husmani (Giresunspor)

