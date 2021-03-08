Fenerbahçe'den Pelkas'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas'ın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.



Süper Lig'de Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Pelkas, rakibiyle çarpışması sonucunda yerde kalmış ve baygınlık geçirmişti.



Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Pelkas'ın MR sonuçları temiz çıktı.



Fenerbahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu Pelkas'ın durumu ile ilgili, "Pelkas göğsüne çok ciddi bir darbe almış, aldığı darbeyle şuurunu kaybetmiş, dilini ısırmıştı. Hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Pelkas'ta herhangi patolojik bir şey görünmüyor ama kontrol altında olması gerekiyor. İstanbul'a seyahat edeceğiz ve sonra tekrar hastane ortamına geçeceğiz. Takımla dönecek. Radyolojik olarak bir problemi görünmüyor" açıklamasını yaptı.