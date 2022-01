Fenerbahçe'den TFF'ye Trabzonspor çağrısı: Soruşturma başlatılsın

Fenerbahçe internet sitesinden duyurduğu açıklamada Trabzonspor'un '2010-2011 sezonu şampiyonu' ifadesinin düzeltimesi için TFF'ye başvurduğunu açıkladı. Fenerbahçe, TFF'ye gönderilen yazıda Trabzonspor aleyhinde gerekli disiplin soruşturmalarının başlatılmasını talep etti.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye Cumhuriyeti devletinin her bir noktasına sirayet etmiş hain terör örgütü FETÖ’nün, Fenerbahçemizi ele geçirme adına başlattığı 3 Temmuz sürecinin, 27 Aralık 2021 tarihinde Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin Futbolda Sözde Şike Davası’nda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını onamasıyla sona ermesinin ardından 2010-2011 Sezonu Şampiyonluğumuzun hem hukuki hem de kamuoyu nezdinde bir kez daha tescillenmesine rağmen Trabzonspor Kulübü’nün resmi internet sitesinde (https://www.trabzonspor.org.tr/tr/arsiv/basarilarimiz) “2010-2011 şampiyonu” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.



Kulübümüz, bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na; Trabzonspor Kulübü’nün resmi sitesinde yer alan bu asılsız ve yanlış bilginin düzeltilmesi konusunda aşağıdaki yazıyı göndermiştir.''



Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği yazının tam hali ise şöyle:



TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU YÖNETİM KURULU SAYIN BAŞKANLIĞI'NA



Bildiğiniz üzere Türkiye'deki her türlü futbol faaliyeti konusunda teşkilatlandırma, düzeleme ve denetleme yetkisi Sn. Federasyonunuza ait olduğu gibi ülkemiz sınırları içerisinde düzenlenen tüm profesyonel futbol liglerinin ve turnuvaların yasallığı ve resmiyeti, Türkiye Futbol Federasyonu'nun "TFF" anayasal kanunla düzenlenmiş statü ve yetkisine dayanmaktadır.



Bir başka deyişle futbola ilişkin tüm profesyonel ligleri ve turnuvaları düzenleyen, sonuçlarını tescil eden kurum TFF olup TFF Statüsünde yer alan Yönetim Kurulu'nun Yetkileri" başlıklı 35. Madde (1) (b) uyarınca müsabaka sonuçlarını tescil yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Yine ilgili sezonlarda profesyonel lig ve kupa organizasyonunun tescili, TFF Yönetim Kurulu tarafından karar alınmak sureti ile kayıt altına alınarak ilan edilmektedir.



Bu kapsamda TFF Yönetim Kurulu tarafından 02.06.2011 tarih, 111 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilan ve tescil edilmiş olduğu üzere; 2010-2011 futbol sezonunda Spor Toto Süper Ligi şampiyon olarak bitiren takım şimdiki unvanıyla Fenerbahçe Futbol A.Ş.' dir.



Hal böyle iken Trabzonspor Kulübü'nün resmi web sitesinde 2010-2011 futbol sezonu şampiyonunun Trabzonspor Kulübü olduğu şeklinde yansıtmaya çalıştığı irade,

TFF tarafından usulünce tescil edilmiş şampiyonluklara dair yine TFF'nin organizasyonel çatısı altında faaliyetlerini sürdüren kulüplerce sergilenen bir 'haksız sahiplenme' faaliyeti olarak nitelendirilebilecek olup, bu durum en başta TFF'nin kanunla temellendirilmiş otoritesine zarar vermektedir.



Bu noktada, Trabzonspor Kulübü'nün Fenerbahçemizin 2010-2011 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğuna dair yaklaşımı yukarıda bahsedilen 'haksız sahiplenme' eylemi kapsamına girmektedir.



Fenerbahçemizin, 2010-2011 Süper Lig şampiyonluğu TFF tarafından tescil edilmiş ve şampiyonluğun nişanesi olan şampiyonluk kupası, Kulübümüzün müzesinde 10 yılı aşkın süredir yer almaktadır.



Geride kalan bu süreçte şampiyonluk tescili; gerek 3 Temmuz 2011' de başlatılan 'sözde' şike davasının 27 Aralık 2021' de Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin, mahkeme tarafından verilen beraat kararlarını onaması neticesinde yöneticilerimizin aklanması şeklinde sonuçlanması ile gerekse Şubat 2017' de başlatılan 'Futbolda Şike Kumpası' davasının 7 Haziran 2021' de yayımlanan gerekçeli kararında belirtildiği gibi Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın binlerce yıl hapis cezası almasıyla iki defa perçinlenmiştir.



Ulusal düzeyde haklı şampiyonluğumuzu perçinleyen bu gelişmelerin yanı sıra Trabzonspor Kulübü tarafından müteaddit kereler uluslararası düzeyde haklı şampiyonluğumuza gölge düşürebilmek için çabalanmış olsa da tüm bu çabalar neticesiz kalmış, bu konuda yaptıkları her bir başvuru tek tek reddedilmiş ve gelinen nokta itibariyle ilk günde olduğu gibi hiçbir kimse ve hiçbir kurum tarafından TFF nezdinde şampiyonluğumuz ile tescil edilmiş sezon bakımından ulusal ve/veya uluslararası herhangi bir başvuru ile değiştirilebilecek hukuki bir çekişme kalmamıştır.



Bu husus öncelikle Kulübümüze ait bir şampiyonluğu kendisine aitmiş gibi sergilemekten imtina etmeyen Trabzonspor camiası tarafından da son derece iyi bilinmektedir.



TFF'nin Etik Kurulu Talimatı'nın "Tahrik Edici Davranış ve Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma" başlıklı 12. Maddesi Sayın Yönetim Kurulu tarafından da bilindiği üzere; "Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler; ... Kulüpler arasında çatışmaya yol açacak, dostane duyguları zaafa uğratacak, taraftarların ve izleyicilerin olumsuz tüm davranışlarını özendirecek, tahrik ve teşvik edecek beyan ve davranışlardan kaçınmak zorundadır." hükmünü haizdir.



Hal böyle iken, Trabzonspor Kulübü'nün kendilerine ait çeşitli mecralarda şampiyonluk sayılarından, iletişim dillerinde benimsedikleri yaklaşıma kadar birçok yansıması olan Kulübümüz lehine tescil edilmiş ve mahkeme kararlarıyla sabit olan 2010-2011 şampiyonluğunun Trabzonspor Kulübü tarafından kamuoyuna yanlış lanse edilmesi, Kulübümüze ait bir şampiyonluğun haksız olarak sahiplenilmesi ve TFF'nin otoritesinin tanınmaması hususunda, TFF' den Trabzonspor Kulübü hakkında gerekenin yapılmasını, Trabzonspor aleyhinde gerekli disiplin soruşturmalarının başlatılmasını ve sonuçları hakkında Kulübümüze bilgi verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.



İşbu talebimizin bir gereği olarak ise yukarıda bahsi geçen konularda TFF tarafından herhangi bir adım atılmamasının; başta 6222 s. kanun ile korunmaya çalışılan değerlere halel getireceği ve futbolumuzda kaos ve şiddete neden olabileceği gerçeğini TFF'ye hatırlatmak isteriz.



Fenerbahçe camiası, bugüne kadar geçen süreçte her türlü hakkını hukuk önünde aramaktan vazgeçmemiş, ilk günden beri uğradığı her türlü haksızlığa rağmen mücadele ettiği her süreç ve bunların sonuçlarına saygı göstermiştir.



Vakit, tüm bu süreçlerin sonucu ve Fenerbahçe'nin haklılığına saygı gösterme vaktidir.