Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında evinde Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe’de futbolcular ısınmaya Can Bartu’nun fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı. Derbiden bir gün önce hayatını kaybeden efsane futbolcuyu unutmayan sarı-lacivertliler taraftarlardan alkış aldı.



‘CAN’IMIZ HER ZAMAN KALBİMİZDESİN’



Fenerbahçeli futbolcular sahaya ‘CAN’ımız her zaman kalbimizdesin’ pankartıyla sahaya çıktı.



‘CAN’ımız her zaman kalbimizdesin’ pankartıyla sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolculara taraftarlar alkışlarla destek verdi.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR, CAN BARTU'YU UNUTMADI



Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınmaya üzerinde ‘Metin Oktay ve Can Bartu’ fotoğrafları olan tişörtle çıktı.



Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde vefat eden sarı-lacivertlilerin ve Türk sporunun önemli ismi Can Bartu’yu unutmadı. Sarı-kırmızılılar maç öncesinde ısınmaya iki kulübün efsane isimlerinin olduğu tişörtle çıktı. Tişörtlerde Metin Oktay ile Can Bartu’nun fotoğrafları yer aldı. Tişörtün arkasında ise sonsuzluk işareti bulunuyordu.