Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gözler yeniden Vedat Muriqi'ye çevrildi.



S Sport, daha önce verdiği haberde sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Vedat Muriqi ile ilgilendiğini ifade etmişti.



Kosovalı golcünün eşi Edibe Muriqi de Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.



Muriqi ile ilgili bir haberi paylaşan Edibe Muriqi, arka planda ise Orhan Ölmez'in "Hayallerim" adlı şarkısına yer verdi ve bir mesaj gönderdi.



Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 17.5 + 2.5 milyon euro karşılığında transfer olan Muriqi, bu sezon altı maçta sadece 119 dakika şans bulabildi.



Muriqi, 19-20 sezonunda ise Fenerbahçe'de 32 maçta 15 gol atmıştı.