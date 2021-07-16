Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti'den sitemkar paylaşım

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl Serie A ekibi Roma'dan transfer ettiği Arjantinli yıldızı Diego Perotti'nin ismi, bir süredir İtalyan ekibi Genoa ile anılıyordu.

Geçtiğimiz sezon oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında sakatlanan ve o günden bu yana sarı lacivertli formayı giymeyen Perotti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi.

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Rumen ekibi Csikszereda ile karşı karşıya gelmiş, Sinan Gümüş mücadelede Perotti'nin giydiği 11 numaralı formayla saha çıkmıştı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arjantinli futbolcu, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini ifade etti.

Perotti'nin Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini korurken, duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.