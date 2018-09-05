Sarı-lacivertli kulüpten UEFA'ya gönderilen listede şu oyuncular yer aldı:
Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu
Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli
Orta Saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas
Forvet: Islam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew
3'Ü YENİ TRANSFER 7 OYUNCU LİSTE DIŞI
Harun Tekin transferi sonrasında Berke Özer ve Kameni kadroda yer alamadı. Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado da kadroda yer verilmeyen isimlerden.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna almadığı isimler:
Berke Özer
Carlos Kameni
Nabil Dirar
Mehmet Ekici
Ferdi Kadıoğlu
Tolga Ciğerci
Roberto Soldado