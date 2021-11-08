Fenerbahçe'nin genç kalecisi Bartu Kulbilge kimdir?

Haberler - ntv.com.tr 08.11.2021 - 11:02
Fenerbahçe’nin 100. yıl şampiyonluğunda kalesini koruyan Serdar Kulbilge’nin oğlu Bartu Kulbilge babasının izinde ilerliyor.
Bartu Kulbilge, 21 Haziran 2003 tarihinde Bursa'da doğru. 18 yaşındaki kaleci 1.91 boyunda. Sağ ayağını kullanan genç kaleci, 2018 yılında Çengelköy alt yapısından geldiği Fenerbahçe'de U-16, U-17, U-19 yaş gruplarında forma giydikten sonra 2021 yılında A takıma yükseldi.
A takımda henüz forma şansı bulamayan genç kaleci, yan toplardaki başarısıyla ve soğuk kanlı kaleciliğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.