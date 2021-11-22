Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.



Berke Özer, Galatasaray derbisine ilk 11'de başladı.



Mücadele sonrası mutluluk gözyaşları döken genç kaleci Berke Özer'in hayatı ve kariyeri merak edildi.

BERKE ÖZER KİMDİR?



25 Mayıs 2000 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Berke Özer, futbola Bucaspor altyapısında başladı.

Ocak 2013'te Altınordu altyapısına transfer olan genç kaleci, 2016 yılında A Takım'a yükseldi.

2015'te U-15 millî takımı forması giyerek millî kariyerine başladı. 2017 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan U-17 kadrosuna birinci kaleci olarak dahil edildi.

İzmir ekibinde gösterdiği başarılı performansın ardından 2018 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Berke, 2019/2020 ve 2020/2021 sezonlarını Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak geçirdi.

Sezon başında Fenerbahçe'ye dönen Özer, Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devraldı.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 21 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro.