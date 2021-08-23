Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında?

1 Ocak 2001 İstanbul doğumlu olan Muhammed Gümüşkaya baba tarafından Ordulu, anne tarafından ise Trabzonludur.

Fenerbahçe'nin yeni genç yeteneklerinden olan Muhammed Gümüşkaya, son zamanlarda sergilediği performansla taraftarın dikkatini çekmeyi başardı.

2012 yılından beri Fenerbahçe altyapısında yer alan Muhammed, 2020 yılında Fenerbahçe A Takım kadrosuna yükseldi. Gümüşkaya, 26 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2020-2021 sezonunu Boluspor'da kiralık olarak geçirdi. Burada 22 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.



Vitor Pereira'nın gözdesi haline gelen Muhammed Gümüşkaya, on numara bölgesinde ve merkez orta sahada forma giyiyor.