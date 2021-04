Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'ta

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulubüne transfer oldu.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır.



Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.



4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI



Stuttgart ise Ömer Faruk Beyaz ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Alman ekibi, Ömer Faruk Beyaz'ın 2021 yazında takıma katılacaeğını ve 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.



"TRANSFER İÇİN MUAZZAM BİR REKABET VARDI"



Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat transferle ilgili kulüp internet sitesine konuşurken, "Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ı seçtiği için gururluyuz. Muazzam bir rekabet olmasına karşın bu transferi bonservissiz yaptığımız için çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.



"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"



Ömer Faruk Beyaz ise transferiyle ilgili olarak, "Bana duydukları güven için Stuttgart'a teşekkür ediyorum. Ailemle ve yönetim ekibimle birlikte bu kararı verdik çünkü Stuttgart, genç oyunculara odaklanan bir kulüp. İlk günden itibaren, güvenlerinin karşılığını vermek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

STUTTGART BÖYLE DUYURDU



VfB have signed Turkish U-21 international Ömer #Faruk #Beyaz from @Fenerbahce. The 17-year-old has agreed terms on a contract through to 30 June 2025. Welcome to Stuttgart, Ömer! ⚪️🔴🤝#VfB pic.twitter.com/BJzfM0aLTx