Trabzonspor, UEFA'nın Finansal Fair Play şartlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından men cezasıyla karşı karşıya. Bordo-mavililerin ceza alması halinde Avrupa Ligi'ne katılma hakkı ligi 6. sırada bitiren takıma verilecek.

Süper Lig tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve şu anda topladığı 43 puanla 8. sırada yer alan Fenerbahçe için Avrupa şansı doğmuş olacak.

Erzurumspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe kalan son maçını kazanması halinde ligi 6. sırada bitirebilir.

İkili averajlarda Konyaspor ve Alanyaspor'dan üstün olan Fenerbahçe, ligin son haftası Antalyaspor maçını kazanması halinde ve Konyaspor veya Alanyaspor'dan birinin puan kaybetmesi durumunda sarı-lacivertli ekip Süper Lig'i 6. sırada tamamlayabilecek.

Lig bu sonuçla biter ve Trabzonspor Avrupa'dan men cezası alırsa Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

Gelecek haftanın maçları ise şöyle;



Fenerbahçe - Antalyaspor

Başakşehir - Alanyaspor

Konyaspor - Akhisarspor



Fenerbahçe, Konyaspor ve Alanyaspor'un maçlarını kazanması durumunda 3 takım aynı puana gelecek. Bu durumda 3'lü averaj esas alınacak.

3 takımın birbirleriyle oynadıkları maçların skorları şöyle;



Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Konyaspor

Fenerbahçe 2-0 Alanyaspor

Alanyaspor 1-0 Fenerbahçe

Konyaspor 2 - 0 Alanyaspor

Alanyaspor 2 - 4 Konyaspor

Bu skorlar esas alındığında Fenerbahçe ve Konyaspor eşit puana sahip ancak Konyaspor 1 averajla 3'lü averajda üst sırada yer alıyor ve ligi 6. sırada tamamlıyor.