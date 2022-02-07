Fenerbahçe'nin kupada yarın konuğu Kayserispor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.02.2022 - 10:44

Fenerbahçe'nin kupada yarın konuğu Kayserispor

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ile Yukatel Kayseripor yarın son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Müsabaka tek maç formatında oynanacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

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Fenerbahçe, Yukatel karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

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