Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor (UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe son maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Daha önceden grubu 3. bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne veda ederken, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek. Fenerbahçe kuraya seri başı olarak katılamayacak.



Tüm eşleşmelerde, seri başı takımlar ilk maçı deplasmanda oynayacaklar.



UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse veya Tottenham yer alıyor.

Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın, Rennes ile ertelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçının sonucuna, UEFA karar verecek. İngiliz ekibin maçı hükmen kaybetmesi veya söz konusu karşılaşmada alınabilecek puanların hesaba katılmaması durumlarında, Fenerbahçe'nin bu gruptan çıkacak muhtemel rakibi Vitesse olacak.

FENERBAHÇE'NİN KONUĞU GAZİANTEP FK (MUHTEMEL