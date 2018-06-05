Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, futbol şubesinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Koç'un ilk hamlesi, Avrupa'da tanınan ve güçlü ilişkileri olan futbol direktörü Damien Comolli olacak. Fransız futbol adamı bu akşam Lyon'dan İstanbul'a gelecek.

Ali Koç başkan olmadan önce de bir sportif direktör ile anlaştıklarını, scouting konusunda 110 futbolcuyu takibe aldıklarını ve performans analizi yaptırdıklarını söylemişti. Koç, görüşme yaptıkları teknik adamlardan 5 tanesinin başka yerlerde göreve başladıklarını da ifade ederek, 5 önemli adayın daha bulunduğunu belirtmişti. Ali Koç ve yönetimi yarın sabah Comolli ile bir araya gelip geleceğin planlarınıyapacak.

Başkan Ali Koç'un teknik direktör Aykut Kocaman ile de bir araya gelip, takımla ilgili

raporu alması bekleniyor.

COMOLLI'NİN KARİYERİ



1996 yılında Arsenal'de ‘scoutıng’ görevini yürüten Comolli, 7 yıl çalıştığı Londra ekibinde Kolo Toure, Eboue ve Clichy gibi isimleri kazandırdı. 2004-2005

sezonunda Fransız ekibi St. Etienne’de teknik direktörlük yapan 45 yaşındaki Fransız

çalıştırıcı, daha sonra Tottenham'da futbol direktörlüğü görevine getirildi.



3 yıl İngiliz ekibinde görev yaptıktan sonra St. Etienne’e bu kez sportif direktör olarak

dönen Comolli, 2010 yılında Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine geldi.



2012 yılında Kırmızılar’dan ayrılan Damien Comolli, 6 yıldır herhangi bir takımda görev

yapmadı.