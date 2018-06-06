Fenerbahçe’de yeni başkan Ali Koç, transferlere başladı.



Sarı-lacivertlilerin taze başkanı Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Sportif Direktörü görevini vermesini beklendiği Damien Comolli, Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

Havaalanından direkt olarak konaklayacağı otele geçen deneyimli futbol adamı, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Comolli, Ali Koç’un başkan seçilmesine çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Ali Koç’un daveti üzerine İstanbul’dayım ve burada olduğum için çok mutluyum” ifadelerine yer verdi.



Comolli, Fenerbahçe’deki planlarının sorulması üzerine ise, “Bunları konuşmak için daha çok vaktimiz olacak” cevabını verdi.



İtalyan asıllı Fransız futbolcu sarrafı, daha önce görev aldığı Tottenham’da Bale, Corluka, Modric, Liverpool’da çalıştığı dönemde ise Luis Suarez, Andy Caroll ve Jordan Henderson gibi başarılı futbolcuları takımlarına kazandırmıştı.



Deneyimli futbol direktörünün yarın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Öte yandan Ali Koç'un, teknik direktör Aykut Kocaman ile de bir araya gelip, takımla ilgiliraporu alması bekleniyor.

COMOLLI'NİN KARİYERİ



1996 yılında Arsenal'de ‘scoutıng’ görevini yürüten Comolli, 7 yıl çalıştığı Londra ekibinde Kolo Toure, Eboue ve Clichy gibi isimleri kazandırdı. 2004-2005

sezonunda Fransız ekibi St. Etienne’de teknik direktörlük yapan 45 yaşındaki Fransız

çalıştırıcı, daha sonra Tottenham'da futbol direktörlüğü görevine getirildi.



3 yıl İngiliz ekibinde görev yaptıktan sonra St. Etienne’e bu kez sportif direktör olarak

dönen Comolli, 2010 yılında Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine geldi.



2012 yılında Kırmızılar’dan ayrılan Damien Comolli, 6 yıldır herhangi bir takımda görev

yapmadı.

