Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Jay Jay Okocha Kadıköy'de

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Sarı-lacivertli Kadıköy'deki karşılaşma öncesi Jay Jay Okocha'yı onurlandırdı.

Haberler - Ntvspor 09.12.2021 - 21:14

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Jay Jay Okocha Kadıköy'de

, Eintracht Frankfurt karşılaşmasından önce eski futbolcusu Jay Jay Okocha'yı onurlandırdı.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Mesut Özil, Nijeryalı eski milli futbolcuya adının yazılı olduğu 10 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti. Fenerbahçe taraftarı, tribüne çağırdığı Jay Jay Okocha'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Eintracht Frankfurt'un Fenerbahçe maçı için 'a gelen delegasyon ekibinde yer alan Okocha, 1996-1998 yıllarında sarı-lacivertli formayı giymişti.

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