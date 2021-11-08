Fenerbahçenin yedek kalecisi Osman Ertuğrul Çetin kimdir, hangi takımlarda oynadı, başarıları neler?

Sarı-Lacivertli ekibin genç file bekçilerinden Osman Ertuğrul Çetin ileriki yıllarda takımın birinci kalecisi olmayta aday isimlerden biri. Peki Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Osman Ertuğrul Çetin kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor 08.11.2021 - 11:08

Fenerbahçenin yedek kalecisi Osman Ertuğrul Çetin kimdir, hangi takımlarda oynadı, başarıları neler?

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Osman Ertuğrul Çetin 21 Nisan 2003 İstanbul doğumlu.

18 yaşındaki genç kaleci henüz Süper Lig’de süre bulamadı.

Futbola altyapısında oynayan 1.88 boyundaki kaleci sırasıyla U16, U17, U18 formalarını da giyindi.

Daha sonra bir dönem altyapısıyla adından söz ettiren Altınordu Kulübü’nde bedelsiz transfer olan Ertuğrul Çetin, daha sonra tekrar Fenerbahçe’ye döndü.

2023 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan genç file bekçisi Altınordu’dan döndükten sonra U19 takımında bir süre forma giyindi ve daha sonrasında A takım seviyesine kadar yükseldi.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİNDİ

İlk olarak 6 Aralık 2017’de Türkiye U15 milli takımının formasını giyinen Ertuğrul Çetin daha sonra U16, U17 ve U19 Milli Takımlarının da formalarını terletti. 

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