Fenerbahçenin yedek kalecisi Osman Ertuğrul Çetin kimdir, hangi takımlarda oynadı, başarıları neler?

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Osman Ertuğrul Çetin 21 Nisan 2003 İstanbul doğumlu.



18 yaşındaki genç kaleci henüz Süper Lig’de süre bulamadı.



Futbola Fenerbahçe altyapısında oynayan 1.88 boyundaki kaleci sırasıyla U16, U17, U18 formalarını da giyindi.



Daha sonra bir dönem altyapısıyla adından söz ettiren Altınordu Futbol Kulübü’nde bedelsiz transfer olan Ertuğrul Çetin, daha sonra tekrar Fenerbahçe’ye döndü.



2023 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan genç file bekçisi Altınordu’dan döndükten sonra U19 takımında bir süre forma giyindi ve daha sonrasında A takım seviyesine kadar yükseldi.



MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİNDİ



İlk olarak 6 Aralık 2017’de Türkiye U15 milli takımının formasını giyinen Ertuğrul Çetin daha sonra U16, U17 ve U19 Milli Takımlarının da formalarını terletti.

"OYUNCULARIMIN MÜCADELESİNİ ELEŞTİREMEM"