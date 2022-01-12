Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kimdir?

Fenerbahçe, sezonun geri kalan bölümü için teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.

Kartal geçici olarak göreve getirilirken, önümüzdeki sezon takımın başında olmayacak. Sarı Lacivertliler, gelecek sezon için teknik direktörün belirleneceğine vurgu yaptı.

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

İsmail Kartal, 25 Mayıs 1961 doğumlu Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur.

KULÜP KARİYERİ



İsmail Kartal, futbol yaşantısına Sarıyer'de başladı. Daha sonra Gaziantepspor'a transfer oldu. İki yıl bu kulüpte oynadıktan sonra, 1983-1993 yılları arasında top koşturduğu Fenerbahçe'de 235 maç oynadı, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol attı.

1993-1994 sezonunda Denizlispor' da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşadı ve 1994-1995 sezonda Adanaspor'da oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bıraktı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Kartal, 2 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ve 6 kez Türkiye millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giydi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ



Fenerbahçe altyapısında çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor'u çalıştırarak yaptı. Daha sonra Sivasspor'un başına geçti ve Yiğidoları sezon sonu takımı 1. Lig şampiyonu yapıp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı.

Kartal, 2006-2007 sezonunda Mardinspor'un başında başladı ve sezon ortasında görevinden ayrılarak Malatyaspor'un başına geçdi. Ardından Malatyaspor'u bırakıp FB TV'de yorumculuğa başladı. 2007-2008 sezonunun 18.haftasının ardından Orduspor'un başına geçti. 2008-2009 Konya Şekerspor teknik direktörlüğünü yaptı.



2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2014-2015 sezonu başında, teknik direktörlüğe getirildi. Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinde ilk derbi galibiyetini 8. haftada deplasmanda oynandığı Beşiktaş maçını 2-0'lık skorla elde etti.

11 Ekim 2015 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaştı. 12 Kasım 2015 tarihinde Eskişehirspor'daki görevinden istifa etti. 2017-18 sezonu başında Ankaragücü ile anlaşan Kartal, sezon sonunda ligi ikinci bitirerek 6 sezon aradan sonra takımı Süper Lig'e çıkartma başarısını gösterdi.